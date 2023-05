Pavoni a spasso per il Milanese: il video della coppia ripresa a Busto Garolfo

Un incontro raro e inaspettato quello tra un anonimo automobilista e una magnifica coppia di pavoni che girava a zonzo per la comune Busto Garolfo, in provincia di Milano. Vedere questi volatili in libertà nel Milanese è piuttosto raro, benché in altre regioni come l’Emilia-Romagna alcune colonie selvatiche di questi uccelli si siano stabilite in alcune zone del litorale, causando per altro non pochi danni ad automobili e tetti.