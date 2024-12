L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, tra i ragazzi del Beccaria: disciplina e il rispetto delle regole valori fondamentali

Milano, 17 dicembre 2024 - L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha incontrato oggi i detenuti dell’istituto penale per minorenni Cesare Beccaria. Il portoghese ha visitato la struttura e, a seguire, c'è stato un momento di confronto con i ragazzi, in cui si è dei parallelismi tra la vita quotidiana e il mondo del calcio, oltre che di temi valoriali.

Non solo. Successivamente Fonseca ha fatto tappa sul campo da calcio a cinque all’interno dell’Istituto. Qui ha guidato e partecipato a una sessione di allenamento con i ragazzi. “Nella vita di tutti i giorni come nel calcio, la disciplina e il rispetto delle regole sono valori fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo", le sue parole.

E ancora: "È molto importante anche avere la consapevolezza che non siamo mai soli. E che nel momento del bisogno chiedere aiuto non è un motivo di vergogna ma di grande consapevolezza. Che si tratti di persone a noi care, di amici, di professionisti o compagni di squadra”. L’iniziativa - recita una nota del Milan - si inserisce nell’impegno in ambito di responsabilità sociale di Fondazione Milan, che collabora attivamente con il club rossonero per promuovere progetti e campagne di raccolta fondi, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto ai bisogni delle comunità di riferimento, rafforzando il legame con il territorio e favorendo lo sviluppo di interventi solidali.