PAULLO, Ex scuole abbandonate, degrado e topi nel cuore della città

Uno spicchio di degrado nel cuore di Paullo. Come l’ex scuola elementare di via Mazzini, anche le ex medie di via Manzoni aspettano una rinascita. In questo caso, si tratta di un progetto edilizio destinato a trasformare quello che un tempo era un plesso scolastico in un insieme di appartamenti. Nonostante i permessi già rilasciati, però, il recupero non è ancora partito e intanto l’edificio, come lamentano gli abitanti della zona, è in stato di abbandono. Sulla facciata principale sono visibili graffiti e vetri sfondati, riflesso d’intrusioni abusive, mentre sul retro l’erba alta circonda lo stabile. Sempre sul retro, l’area dell’ex scuola confina con una porzione dell’ex consorzio agrario. Un terreno a sua volta abbandonato, con una parte della recinzione sfondata e la vegetazione che cresce in maniera incontrollata. La presenza di topi è solo uno dei problemi segnalati dai residenti. La richiesta è dunque quella di un maggiore controllo, a partire da uno sfalcio dell’erba. Le medie di via Manzoni sono state dismesse nel 2013, quando è entrato in funzione il nuovo plesso di via Fleming. Il Comune ha ceduto l’area a privati per un intervento di trasformazione urbanistica che, appunto, aspetta ancora di vedere la luce. E intanto quell’immobile dismesso rappresenta una ferita aperta nel tessuto della città. Il timore è che, senza un adeguato presidio, il degrado possa aumentare ulteriormente con la presenza di sbandati e sversamenti illeciti di rifiuti. Del tema si sta occupando anche la lista civica Paullo Nuova, col candidato sindaco Giancarlo Broglia, che già l’anno scorso aveva realizzato un video-denuncia sui social.

A.Z.