"Pathway Donne", per tornare a lavorare superati i 30 anni

È partito "Pathway Donne", che vede insieme il Comune e Afol Metropolitana per l’obiettivo comune di un reinserimento attivo nel mercato del lavoro di donne over30 con carichi familiari. "Un progetto ambizioso e gratuito, pensato per le nostre residenti e che si sviluppa su più incontri con diversi professionisti - spiega l’assessore alle Attività produttive Andrea Arosio -. Un panel di attività punta a sostenere le donne fuori dal mercato del lavoro o scoraggiate e le aiuta a mettere a fuoco le loro esperienze di cura e le competenze che ognuna di loro porta con sé. Si tratta di competenze spendibili sul mercato del lavoro e di cui magari non se ne ha consapevolezza".

Un primo webinar di introduzione è già stato realizzato e ora inizierà il percorso laboratoriale di 20 ore per individuare le proprie capacità e metterle in campo. "Le partecipanti impareranno a riconoscere le caratteristiche positive che le distinguono, valorizzare la propria identità e le soft skills che hanno acquisito nel quotidiano e metterle a frutto nella ricerca occupazionale - raccontano da Afol -. Il percorso include, oltre alle attività di coaching di gruppo e orientamento al lavoro, anche un focus sull’autoimprenditorialità. Ci sarà spazio anche per definire un progetto di vita sostenibile, che possa tenere insieme il lavoro e i compiti di cura".

La.La.