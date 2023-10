Pasticceria Vantadori Opera: 10 Candeline sulla Torta per i 10 Anni

Festeggia i 10 anni di attività la pasticceria di Enea Vantadori, incoronato “re del cake design” grazie alle bellissime torte che realizza nel suo laboratorio artigianale. Un’attività a conduzione familiare che in questi anni si è affermata nella metropoli lombarda. "Sin da bambino avevo la passione per la cucina e nel 2013 ho raggiunto con tenacia e dedizione il mio sogno più grande, ovvero aprire e gestire un’attività in proprio" - racconta Enea -. Nella pasticceria con annesso laboratorio artigianale di via Dante Alighieri si trovano vere e proprie opere d’arte. Tutti i dolci vengono realizzati quotidianamente nel proprio laboratorio utilizzando solo ingredienti selezionati. Enea Vantadori vanta trent’anni di esperienza nel settore e realizza ogni tipo di dolce, sia per le celebrazioni importanti che per le ricorrenze tradizionali. Mas.Sag.