Passerella a Noverasco in arrivo sabato 25

Il ponte ciclopedonale che scavalca la Valtidone a Noverasco diventa realtà. La passerella sarà posata la notte del 25 maggio e per questo motivo verrà chiusa la Valtidone.

Dopo ben 5 anni di attesa si avviano davvero a conclusione i disagi dei residenti della frazione di Noverasco costretti ad attraversare la Valtidone per un passaggio pedonale a raso con impianto semaforico. Un passaggio provvisorio rimasto tale per tanti anni e dove sono stati molti gli incidenti stradali con pedoni investiti. Uno anche mortale. Quindi a causa dell’installazione della nuova passerella pedonale a Noverasco, Città Metropolitana ha comunicato che ci sarà la chiusura totale della viabilità lungo la Sp 412 della Valtidone nel tratto di Noverasco dalle 22 di sabato 25 maggio sino alle 10 di domenica 26 maggio. La chiusura della passerella che collegava le due realtà di Noverasco divise dalla ex Statale 412 risale al 2018 quando caddero alcuni calcinacci sulla sede stradale.

Città Metropolitana fece demolire una rampa. Venne realizzato un passaggio pedonale a raso con semaforo molto pericoloso essendo la strada a scorrimento veloce.

La demolizione della passerella è avvenuta a luglio dello scorso anno e ora comincia la fase finale dell’intervento con la speranza che il ponte venga aperto entro l’estate.

Massimiliano Saggese