Passa la manovra, conti approvati

Un milione per il centro cottura, 5 per l’efficientamento in chiave sostenibile della città con una serie di interventi contenuti nel Project Energia, anche Cernusco approva i conti per il 2025. "È un bilancio solido in grado di assorbire le spese aggiuntive - spiega la vicesindaca Paola Colombo -: dalle elezioni comunali (circa 100mila euro), al contributo alla finanza pubblica, 153mila euro solo per l’anno prossimo; ai rinnovi contrattuali, 245mila euro, ai quali in primavera si aggiungerà un ulteriore aumento del 6%". Proprio il personale è una delle voci più pesanti in uscita: 7 milioni di euro per mantenere la macchina municipale al lavoro in Villa Greppi.

"Abbiamo consegnato alla città una manovra capace di guardare al futuro con responsabilità e visione nel rispetto delle priorità tracciate dalle linee guida della maggioranza", sottolinea Colombo. Si comincia da Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato, un traguardo atteso che scatterà ufficialmente il 1 gennaio: "Avremo eventi e progetti per favorire l’educazione, la formazione e l’abbattimento delle barriere". Investimenti in arrivo anche sul fronte della riqualificazione delle scuole, sulla disabilità e programmi contro il disagio giovanile, un problema anche qui. Non solo. "Confermiamo l’impegno nella cura del verde e nella riqualificazione dei parchi con risorse destinate alla gestione delle emergenze ambientali e del patrimonio arboreo storico - ancora la vicesindaca -. Piani in vista anche per la viabilità, la sicurezza degli edifici pubblici e il rinnovo di piazze e strutture sportive, tra cui il restyling del campus di via Buonarroti con la copertura di spazi che permettano un utilizzo multidisciplinare da parte delle associazioni e i lavori per piazza Ghezzi". Una sistemazione, quest’ultima, nata dal basso con il contributo di residenti e commercianti che hanno partecipato al processo condiviso sfociato nella nuova sistemazione degli spazi. Una panoramica che conferma "una visione che guarda al futuro di Cernusco con scelte responsabili e coraggiose sintetizzate dai numeri". Conti che traghetteranno la vecchia Amministrazione verso quella nuova, in primavera, infatti, la città andrà al voto. Bar.Cal.