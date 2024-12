Passa il bilancio di previsione. Oltre un terzo delle spese ai servizi sociali e sanitari

Approvato il bilancio di previsione con le risorse che saranno investite per la città, "al fine di garantire servizi alla cittadinanza, pianificando e gestendo gli investimenti per il territorio – specifica l’assessore alle Politiche finanziarie Fulvio Paladini (nella foto) –. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione 2025 è di oltre 27 milioni di euro: un terzo è destinato alle politiche sociali e per la famiglia". Nel dettaglio, per "i servizi generali e di gestione, quindi risorse umane, acquisti di beni e servizi, sono stati stanziati oltre 5.8 milioni di euro – prosegue l’assessore –. Oltre un milione e 200mila euro sono destinati all’ordine pubblico e alla sicurezza e comprendono le risorse umane, spese generali, segnaletica e manutenzione degli impianti".

Per la voce “Istruzione, cultura e sport“, che prevede spese per utenze, refezione, servizi scolastici, progetti scuola, centri estivi, festa patronale, attività sportive e culturali, Cesano stanzia oltre 3 milioni di euro. Per igiene ambientale, manutenzione della rete fognaria, interventi su aree verdi e di gioco, illuminazione, manutenzione strade, cioè tutte le voci comprese nella categoria “Sviluppo sostenibile, ambiente, territorio e mobilità“, il Comune investe circa 3 milioni e 785mila euro. La categoria con lo stanziamento più consistente, 10 milioni è 164mila euro, è “Politiche sociali e per la famiglia“ e comprende: servizio affidi, asili nido, interventi per persone con disabilità, assistenza domiciliare, centro anziani, interventi nell’ambito del Piano di zona (oltre alle risorse umane, presenti in tutte le voci e categorie del bilancio).

Il Comune ha anche illustrato le entrate: i tributi (Imu, addizionale Irpef, Tari, imposta di soggiorno e entrate per accertamenti) sono quasi 14 milioni di euro. Circa 7 milioni e 200mila euro arrivano dai trasferimenti da Stato e Regione (assistenza alunni con disabilità, progetti Pnrr e Piano di zona), oltre 6 milioni e 700mila euro sono le entrate extratributarie: tariffe della refezione scolastica, concessione della rete del gas, sanzioni per le violazioni al codice della strada e rimborsi per gli asili.

Francesca Grillo