Passa con il rosso e finisce contro un’auto. Motociclista di 35 anni grave in ospedale

Il rosso bruciato e lo schianto. L’incidente è avvenuto venerdì sera in viale Testi: lì un motociclista trentacinquenne, nativo della provincia di Bari, è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l’uomo in sella alla moto, in arrivo da via Esperia, avrebbe attraversato viale Testi ignorando il semaforo rosso, impattando contro la macchina guidata da un cinquantanovenne, che stava percorrendo la carreggiata centrale in direzione periferia. Il centauro è stato disarcionato dalla sella ed è finito a terra, riportando traumi in diverse parti del corpo. Soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Solo lievi contusioni per l’automobilista.