Partiti i lavori per l’area commerciale tra via Fausto Coppi e la stazione

Sono partiti i lavori nell’area compresa tra via Fausto Coppi e la stazione: un intervento che in prima battuta andrà a creare un’area commerciale in cui si trasferirà l’Eurospin e in un secondo momento vedrà sorgere nuove unità abitative. L’intera area è stata cantierizzata e sono iniziate le prime lavorazioni. Un intervento annunciato lo scorso anno dall’allora sindaco Paolo Festa e che ora si sta concretizzando. La prima fase prevede la realizzazione del nuovo supermercato e successivamente partiranno i lavori per le nuove palazzine residenziali. La volumetria che verrà realizzata era stata approvata nei primi anni 2000: la cessione di queste area fu allora posta come condizione necessaria per la realizzazione della fermata ferroviaria a Pieve Emanuele. "La stazione è un servizio prioritario per Pieve e credo che la scelta della Giunta di allora sia stata quella giusta - spiega il sindaco di Pieve Pierluigi Costanzo -. L’intervento in questione sarà armonico rispetto al territorio circostante, manterrà una buona parte di verde e darà nuova linfa al quartiere Coppi e non solo. Sarà una nostra priorità parlare con la proprietà del locale attualmente utilizzato a supermercato - che non è di Europsin - e verrà lasciato vuoto, affinché venga al più presto riutilizzato proponendo un servizio utile ai cittadini". Eurospin presente sul territorio da anni da tempo chiedeva spazi più grandi, altrimenti avrebbe valutato di trasferirsi in un altro territorio. Il discount sorgerà comunque su un’area interessata che non fa parte del Parco Agricolo Sud Milano e vedrà sorgere un insediamento integrato con il territorio circostante, avvicinando anche fisicamente il Quartiere Coppi alla stazione e al resto del Paese. Un intervento urbanistico che inoltre contribuirà a rendere viva l’area della stazione, anche nelle ore serali quando è vissuta solo dai pendolari che rientrano a casa col treno.

Massimiliano Saggese