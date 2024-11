Partite audiodescritte anche alle Olimpiadi

Presentato durante la commissione Olimpiadi 2026-Sport-Welfare del Comune il progetto “San Siro per tutti”. Il presidente della commissione olimpica, Alessandro Giungi, spiega: "La collaborazione di Fondazione Milan, Inter, FIGC, Fondazione Istituto dei Ciechi Milano con CMT ha portato all’introduzione dell’audio descrizione delle partite della nazionale di calcio e degli incontri di Milan, Inter per persone cieche e ipovedenti. Molto apprezzabile è anche la modalità di selezione dei commentatori, scelti tra volontari che dimostrano una particolare predisposizione al racconto sportivo descrittivo, che è cosa diversa dalla mera radiocronaca. Questo servizio, garantito ad ogni partita che si tiene a San Siro, deve diventare patrimonio di tutti gli eventi sportivi che si tengono a Milano in stadi e palazzetti. Ovviamente per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 bisogna da subito attivarsi per garantire agli spettatori un simile servizio, pensando di prevederlo, assieme all’italiano, anche in altre lingue". M.Min.