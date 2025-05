Partecipò alla spedizione in cui morì un pusher. Condannato a 16 anni

Faceva parte del commando di una decina di persone che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola. La gup di Monza, Elena Sechi ha condannato a 16 anni di reclusione di cui 3 anni di libertà vigilata dopo avere espiato la pena, Hamza Haddaji, marocchino di 32 anni. L’uomo, detenuto in carcere, era imputato di omicidio, tentato omicidio di un altro malcapitato e porto illegale di armi. La Procura di Monza aveva chiesto la condanna a 20 anni di carcere. La giudice ha trasformato l’accusa di tentato omicidio in quella di lesioni personali e ha concesso al 32enne le attenuanti generiche. Al processo con il rito abbreviato si sono costituiti parti civili i familiari delle vittime, rappresentati dagli avvocati Gianluca Paglino e Jessica Sala, che hanno ottenuto un risarcimento dei danni.

Stefania Totaro