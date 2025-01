Parte l’operazione "Scuole sicure". Proibito il passaggio delle auto all’entrata e uscita da via Mazzini

Operazione "Scuole sicure", si chiude il cerchio. E questa volta tocca alle scuole medie. Scatterà lunedì 3 febbraio un provvedimento che chiude al traffico la via Mazzini all’altezza dell’ingresso della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, frequentata da 313 ragazze e ragazzi, oltre che da docenti e ausiliari. Ieri l’ufficializzazione da parte del Comune, ma l’informativa a insegnanti, studenti e famiglie dura già da qualche giorno. Il dettaglio: ogni giorno, dalle 7,45 alle 8,15 e dalle e 13,35 alle 14,05, sarà interdetto il transito sulla via nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colombo e il civico 41 della Mazzini stessa, con esclusione dei residenti.

Scatterà inoltre il divieto di sosta nella medesima area e negli stessi orari. Resteranno percorribili le altre direttrici e naturalmente l’area parcheggio di piazza Papa Giovanni XXIII. Nei giorni precedenti l’avvio della sperimentazione sarà predisposta segnaletica nelle vie e nelle piazze del quartiere, con indicazione di percorsi alternativi. Un po’ di preoccupazione della vigilia. La zona teatro del provvedimento è carente di posti auto, poco lontano dalle medie si trovano una scuola materna e una superiore, e in piazza Giovanni XXIII sono aperti alcuni uffici dell’Asst momentaneamente sfrattati dalla casa di comunità in fase di ristrutturazione.

"Quella che parte - così il comandante della polizia locale Antonio Pierni - è una fase sperimentale. Siamo abbastanza persuasi che i tempi brevi della chiusura non provocheranno disagi in eccesso. Ma naturalmente vi sarà, come dicevo, una fase di monitoraggio: qualora servissero aggiustamenti o messe a punto le discuteremo". "Il provvedimento - spiega la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - scaturisce proprio da segnalazioni di situazioni di rischio che ci sono arrivate da cittadini e personale scolastico. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei ragazzi".

"Scuole sicure" è da anni uno dei programmi di punta dell’amministrazione comunale e ha già visto fasi attuative: in fase diverse, in concomitanza o a seguito di lavori di adeguamento stradale sono state chiuse al traffico le aree esterne delle scuole del Molino Vecchio, l’elementare Deledda, l’istituto paritario Maria Immacolata. Obiettivi molteplici: evitare incidenti, incentivare la mobilità dolce sui percorsi casa scuola, incoraggiare l’autonomia dei ragazzi.