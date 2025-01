Parte il bando per 27 spazi ad affitto basso

È aperto fino al 29 gennaio il bando con cui il Comune destina a iniziative no profit 27 locali di sua proprietà sia in zone centrali sia periferiche. Si tratta di ex negozi, laboratori o uffici, ai piani terra di caseggiati di edilizia pubblica, messi a disposizione per progetti senza scopo di lucro, che possano rispondere alle richieste di attività aggregative, sociali, ricreative, culturali, sportive ed educative, manifestate dai cittadini di diversi quartieri ai rispettivi Municipi.

Gli spazi, che hanno superfici fra i 25 e i 117 metri quadrati, sono messi a bando ad un canone estremamente ridotto rispetto al valore minimo di mercato, che viene abbattuto del 70% e, nelle zone periferiche, di un ulteriore 5%, secondo le regole fissate dal nuovo Regolamento per l’uso e l’assegnazione degli immobili di proprietà comunale.

Dove sono collocati i 27 spazi? Nel sito di Palazzo Marino si legge che "nei quartieri Barona, Stadera, San Cristoforo, Forze Armate, Quarto Oggiaro, Gallaratese, Niguarda è collocata la maggior parte dei locali a bando, che prevede anche due spazi in Municipio 1 (in corso Garibaldi e in via Scaldasole), tre in via Bezzecca e due in viale Monza".

Ma ecco le regole di "accesso". Possono partecipare alla selezione comunale enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, soggetti filantropici, imprese sociali, cooperative, reti associative, società di mutuo soccorso, comitati, fondazioni. Il bando è consultabile integralmente sul sito del Comune.