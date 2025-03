“Parliamo insieme di futuro” con Cem e i ragazzi

Cem Ambiente porta la sostenibilità a scuola. La società, che ha in appalto il servizio di igiene urbana in città, organizza "Parliamo insieme di futuro" con gli istituti superiori Leonardo da Vinci e Falck. L’evento si terrà il prossimo l’11 aprile dalle 10 alle 12.30 nell’auditorium della scuola ed è pensato per studenti e insegnanti ma non solo: l’obiettivo è approfondire temi cruciali come sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo responsabile, fast fashion e riciclo degli abiti usati. "Crediamo fortemente nel ruolo della scuola come luogo di formazione non solo didattica, ma anche civica e sociale. Per questo abbiamo pensato a un’iniziativa così densa di tematiche importanti capaci di stimolare i giovani a riflettere, fornendo contemporaneamente strumenti e conoscenze utili", spiega Alberto Fulgione, presidente di Cem Ambiente. La.La.