Parità di genere. Il convegno in Sala Alessi

il 68,8% delle donne si dichiara economicamente indipendente a fronte di un 31,2% che dipende dal partner o da un altro famigliare. Dati in miglioramento rispetto all’ultima rilevazione del 2017 che segnava il 37% di donne dipendenti. Solo il 58% ha però un conto corrente personale, il 12,9% ne ha solo uno intestato con il partner (11,6%) o altro famigliare, e il 4,8 % non ne ha uno, neppure cointestato.

Sono i dati dell’indagine realizzata da Global Thinking Foundation e presentati all’ottavo evento annuale della fondazione presieduta da Claudia Segre nel convegno “Women for society - Diritti Umani e Sostenibilità economica per l’inclusione sociale” che si è svolto ieri nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

L’incontro è stato realizzato con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia, Parlamento Europeo, Commissione Europea, Rai per la Sostenibilità, Ministero della Cultura, di Asvis, Fondazione Pubblicità Progresso, del Forum Finanza Sostenibile e di Inclusione Donna, in collaborazione con la rassegna 4Weeks4Inclusion di Tim e come media partner LUCE! Quotidiano Nazionale.

È stato anche l’occasione per lanciare We4, prima piattaforma europea sull’inclusione finanziaria per prevenire la violenza economica, realizzata dalla Global Thinking Foundation con il sostegno di Banco Bpm.