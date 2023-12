Parco Rodari e giochi inaugurati dopo la completa riqualificazione

Nuovi giochi e generale riqualificazione, taglio del nastro delle feste per il parco Rodari, area per bambini che si trova nel pieno centro della città. I lavori, da poco conclusi, hanno consentito nei mesi scorsi la sostituzione di alcuni giochi, dal castello alle altalene ai pannelli didattici, la sistemazione di altri e una generale pulizia e sistemazione del parco, molto utilizzato quanto, ormai da tempo, troppo trascurato e bisognoso di manutenzione. All’inaugurazione, l’altro giorno, l’amministrazione comunale al gran completo: sindaca, vice, presidente del consiglio comunale, assessori e vari consiglieri. Ma anche molti bambini accompagnati dai genitori, che non hanno mancato l’occasione per inaugurare direttamente i giochi. "Molto lieti di essere qui a donare un parco rimesso a nuovo ai bambini – dice Elisa Balconi – . Bimbi e genitori lo attendevano da tempo". In tempo di campagna elettorale, non mancano le critiche dall’opposizione: "Un’amministrazione che si presenta in pompa magna per inaugurare, dopo 4 anni e mezzo di piattume politico, un parchetto senza un filo d’erba – così Fratelli d’Italia a commento delle immagini del vernissage – è quantomeno imbarazzante".