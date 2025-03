Parco Memorie Industriali: "Dalla fabbrica al verde. Una zona in movimento"

Qui sorgeva il più grande impianto industriale di Milano: le OM (Officine Meccaniche), specializzate nella produzione di mezzi ferroviari. La fabbrica fu dismessa negli anni ‘80, ma l’area fu recuperata e trasformata nel Parco Memorie Industriali, lunga striscia verde appena oltre la circonvallazione esterna, nel sud della città, cinta su un lato da moderni palazzi residenziali e sull’altro dal muro del rilevato ferroviario, dipinto di graffiti. Inaugurata nel 2004, è dotata di panchine in pietra e di un vecchio carroponte, memoria del passato industriale. "Era un’area periferica: dopo i Magazzini Generali sembrava non ci fosse nulla - ricorda Sara Crippa, che abita vicino - Ora è una zona in trasformazione, vicina a Fondazione Prada e al Villaggio Olimpico. Ma il parco non è molto frequentato, se non da runners e bambini". Sotto il ponte e nella cabina del carroponte c’è anche qualche postazione per senzatetto, con vestiti e coperte. "Ma è un parco tranquillo e poco conosciuto - osserva un’altra residente, Maria Gallo - Qui si respira ancora un clima da vecchia Milano industriale".

Thomas Fox