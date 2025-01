Parco Esposizioni Novegro: "È stato un anno fantastico"

Duecentomila visitatori, 5mila espositori e 47 manifestazioni. È questo il bilancio delle attività ospitate nel 2024 al Parco Esposizioni di Novegro, hub fieristico con sede nell’omonima frazione di Segrate. Coi suoi padiglioni, ancora una volta il Parco novegrino ha fatto da richiamo a un vasto pubblico, in arrivo dal territorio e da fuori città. Numerose le manifestazioni e le rassegne che si sono succedute da gennaio a dicembre nella struttura della famiglia Pagliuzzi, inaugurata nel 1969. Dal fumetto al brocantage, dai dischi al collezionismo militare passando per i travestimenti cosplay, il modellismo e i giochi da tavolo, sono numerosi gli eventi che hanno trovato posto nei padiglioni segratesi. "Un anno fantastico - commentano gli organizzatori -, all’insegna di tutti gli hobby e le passioni che infiammano le anime di grandi e piccini". L’obiettivo è stato, ancora una volta, quello di proporre momenti di scambio, intrattenimento e socialità che potessero fare da richiamo ad appassionati, curiosi, famiglie con bambini, persone in cerca di svago. Da qui un calendario ricco e articolato, che ha spaziato dal vintage al collezionismo, dal modernariato ai videogiochi. Dopo essere stato temporaneamente adibito, tra aprile e luglio 2021, a centro vaccinale per la profilassi anti-Covid, da oltre tre anni il Parco Esposizioni è tornato ad ospitare fiere e iniziative rivolte ad un target variegato per età e interessi.

Con un occhio all’anno appena iniziato, questi gli appuntamenti di gennaio. Il 18 e 19 è in programma "Radiant", la due giorni dell’elettronica e della tecnologia, mentre il 25 e 26 tornerà il Festival del fumetto, un grande classico del parco novegrino. Dal 31 gennaio al 2 febbraio si terrà "MilanoSposi", 63esima fiera di prodotti e servizi per il matrimonio. Le info si possono trovare sul sito Internet e la pagina Facebook del Parco. A.Z.