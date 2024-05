Parco di villa Ghirlanda Silva. Riapre il bar, poi il ristorante

È stata inaugurata la nuova stagione del bar del parco di Villa Ghirlanda Silva, che rimarrà aperto tutti i giorni (meteo permettendo) dalle 9 alle 19.30, anche con un piccolo servizio di tavola fredda, per poter trascorrere una piacevole pausa pranzo immersi nel verde. A breve riaprirà anche il ristorante all’interno della dimora storica, che era rimasto chiuso da tempo dopo vari avvicendamenti nella gestione. Il locale è stato affidato dal Comune, dopo la gara, alla società "Aqua Se Magna srl", che è già titolare di altri ristoranti di cucina tipica romana. In questo modo, si riattiveranno tutte le attività commerciali del complesso storico di via Frova, con l’obiettivo di diventare un punto di servizio, socialità e ristoro nel cuore di Cinisello Balsamo anche in vista delle iniziative culturali e ricreative in programma.La.La.