Parco delle Cave. Eco-passeggiata con i volontari

Arriva la Parco delle Cave tra i quartieri di Baggio e Quinto Romano “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano”, le visite organizzate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) del Comune di Milano, che conducono i cittadini alla scoperta del patrimonio ambientale dei parchi cittadini. L’appuntamento è per sabato dalle 10 alle ore 12: il ritrovo per i cittadini che vogliono partecipare è in via Cancano, lato market.

Le passeggiate botaniche organizzate dalle Gev proseguiranno poi il 22 settembre con la visita del Parco Guido Vergani e Giardino Valentino Bompiani nel Municipio 8, il 6 ottobre al Parco della Lambretta nel Municipio 3 e si chiuderanno il prossimo 26 ottobre al parco Lambro, sempre nel Municipio 3.