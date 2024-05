Parco Ariosto come un teatro. Musica, tornei di basket, giochi

Tornei di bocce e di basket per i giovani, poi musica, serate danzanti, animazione, nutella party e giochi per i più piccoli. Anche quest’anno Auser Cinisello, in collaborazione con il Comune, propone un calendario di eventi per i mesi estivi nella cornice del parco Ariosto e, in caso di mal tempo, del Salone Matteotti. Gli appuntamenti vanno incontro alle esigenze di tutti, con un occhio di riguardo per gli anziani che rimangono soli in città e per le situazioni di fragilità. Si partirà oggi con una serata di animazione con possibilità di cena, mercatino degli hobbisti, gare di bocce e orchestra dal vivo per poi proseguire nei mesi di giugno, luglio, agosto e concludere sabato 21 settembre con un’altra cena e serata di musica live. "Sono proposte diversificate di aggregazione e divertimento per non far mancare compagnia e attenzione contro la solitudine e l’isolamento che sono le situazioni più probabili nei mesi dedicati alle vacanze, quando molte attività commerciali chiudono e tanti cittadini raggiungono le mete di villeggiatura - ha spiegato l’Auser -. Tutte occasioni conviviali per trascorrere insieme momenti gioiosi". Oltre ai pomeriggi pensati per le famiglie e i bambini da menzionare, in particolare, il 10 luglio la Festa dei popoli delle comunità straniere, la Festa al parco Ariosto per San Lorenzo, il 10 agosto, e il pranzo di Ferragosto per chi resta in città. La.La.