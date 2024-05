Parchi, giardini e aiuole si preparano all’estate

Maquillage dei parchi pubblici sul piccolo territorio bressese in vista delle stagioni primaverile ed estiva, tra le operazioni di sfalcio dei prati e il check-up dei giochi per i bambini. In questi primi giorni di maggio è iniziato, nei fatti, il secondo taglio annuale dell’erba nelle aree verdi comunali, a cominciare dal centrale "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto e del parco del cimitero di via Gobetti, che sono i più frequentati dalle famiglie. Gli interventi sono previsti anche nei giardini dei quattro quartieri, nelle aiuole delle strade e delle piazze. Più complessa, invece, è la situazione degli scivoli, delle altalene e dei castelli, che sono spesso danneggiati e rovinati.

Dopo il monitoraggio "stiamo verificando come operare per risistemare le varie zone e gli arredi a disposizione dei bambini - spiega il sindaco Simone Cairo -. Purtroppo abbiamo notato che in generale i giochi, le altalene e gli scivoli risultano ancora essere vandalizzati. Non è così per le panchine di plastica dura riciclata che abbiamo collocato nei parchi, in sostituzione di quelle di legno". G.N.