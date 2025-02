Parchi e giardini delle scuole. Interventi sui giochi vandalizzati

Riparazioni straordinarie dei giochi nei parchi pubblici e nei giardini dei plessi scolastici della città: in questi giorni sono iniziati gli interventi, messi in campo dal Comune di Bresso, per aggiustare le altalene, gli scivoli e i castelli di legno manomessi e danneggiati dagli atti vandalici. In particolar modo, dalle piccole aree verdi dei quattro quartieri bressesi al centrale e frequentato "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto, le diverse aree giochi saranno oggetto di un’intensa risistemazione, per una spesa municipale di 30mila euro, in vista dell’arrivo della prossima stagione primaverile. La riqualificazione è stata avviata ma il sindaco di Bresso, Simone Cairo, lancia un appello ai cittadini: "Invito i ragazzi, i giovani e anche gli adulti a non sedersi sulle altalene che devono essere usate solo, per esempio, dai bambini fino ai sei anni - conclude il sindaco Cairo -. Questi comportamenti mettono fuori uso i giochi. Gli interventi in programma nelle aree verdi non riguardano però il parco del cimitero, perché sarà riqualificato grazie un piano Pnrr".

G.N.