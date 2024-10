Parcheggio aeroporto Linate: tariffe agevolate per gli abbonati Atm

Milano, 27 ottobre 2024 - Prosegue l'accordo del Comune di Milano con ATM e SEA per garantire 200 posti a tariffa agevolata, presso il parcheggio P3 Smart dell'aeroporto di Milano-Linate, per coloro che sono abbonati al trasporto pubblico milanese. Le tariffe sono vantaggiose per chi sceglie di lasciare la macchina ai confini della città e proseguire sul mezzo pubblico: 3 euro per sosta fino a cinque ore, 3,5 euro fino a dieci ore, abbonamenti settimanali a 25 euro e mensili a 60.

Il primo accordo con ATM e SEA è stato sottoscritto nel 2022, per dell'apertura della tratta della M4 fino a San Babila, per garantire un punto di intercambio ottimale per gli utenti del trasporto pubblico locale. La M4, infatti, è particolarmente funzionale a servire anche chi, ogni giorno, proviene dai comuni di prima cintura ed è diretto verso il centro della città. Ora, visto l'esito positivo, sarà rinnovato fino al 31 dicembre del 2026 e sarà poi prorogabile di ulteriori tre anni.

"Il successo e l'efficacia di un trasporto pubblico - commenta Arianna Censi, assessore alla Mobilità - si misura anche dalle capacità di dare una risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle cittadine e dalla possibilità di richiamare passeggeri anche dalle aree vicine. Il parcheggio di interscambio a tariffe agevolate, in un luogo strategico come questo, consentirà a molti pendolari di spostarsi con facilità, lasciando l'auto fuori dalla città ed evitando così di percorrere le strade milanesi con conseguente aumento di traffico, congestione e anche inquinamento".