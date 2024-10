Parcheggi delle stazioni, buche e allagamenti: “Non si può più aspettare”

Gorgonzola (Milano) – Parcheggi Mm “bombardati” di Cascina Antonietta e Villa Pompea, vertice a tre fra Comuni e Atm, e una schiarita: “Volontà comune di risolvere il problema - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi -: si lavora a una modalità pilota che consenta di intervenire su queste aree. Non si può attendere oltre”. Un tavolo con il Comune milanese, proprietario dei parcheggi, e il Comune di Gorgonzola è aperto da anni: ma si era arenato su questioni economiche. Alla vicenda annosa e spinosa dei parcheggi “abbandonati” delle due stazioni periferiche di Gorgonzola è stata dedicata una lunga comunicazione in apertura di consiglio comunale.

Si lavora, così la prima cittadina, allo scioglimento del nodo critico. I parcheggi sono a Gorgonzola ma appartengono al Comune di Milano, da anni non sono manutenuti, le buche sono sempre più numerose e profonde, a Cascina Antonietta lo scarico dell’acqua piovana non funziona e ogni pioggia trasforma i crateri in piscine. Il Comune milanese aveva proposto a Gorgonzola la vendita, alla non modica cifra di 800mila euro a parcheggio. Oggi si lavora “a un percorso pilota - così Scaccabarozzi - che consenta il passaggio delle strutture a noi, vedremo con che modalità, ma senza esborso, in modo da potere, poi, intervenire. Gorgonzola potrebbe essere terreno sperimentale di un modus operandi esportabile in altri Comuni. Per esempio Gessate”.

Un intervento urgente è intanto al via sul parcheggio di Cascina Antonietta, quello più disastrato: “Atm, nonostante non sia di fatto una sua competenza, e data la gravità della situazione, ha già svolto un sopralluogo e concorderà con i nostri uffici una pulizia dei tombini e una serie di verifiche tecniche”. Qualche numero sui costi di rifacimento dei due parcheggi. Una asfaltatura costerebbe 460mila euro per Cascina Antonietta e 300mila circa per Villa Pompea. Un intervento più radicale costerebbe un milione per il primo sito e 700mila euro per il secondo. Buone notizie anche per i due scali, rimasti fuori dal maxi intervento di restyling finanziato con il bando periferie: un progetto per interventi manutentivi e di miglioramento strutturale delle due fermate gorgonzolesi “Cenerentola” è al via, e la gara è in corso. I lavori, fa sapere Atm, potrebbero prendere il via nel 2025.