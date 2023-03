Paolo Franco alla Casa sull’onda delle preferenze

Quella alla Casa è tra le deleghe più ingenerose che possano toccare ad un assessore regionale, almeno in Lombardia: basti pensare ai problemi che da tempo interessano le Aler. Nella nuova legislatura sarà Paolo Franco a doversene occupare: a lui anche la delega gemella all’Housing sociale. Entrato in Consiglio regionale nelle fila di Forza Italia ha poi deciso di migrare in Fratelli d’Italia. Alle ultime elezioni Regionali ha riscosso 8.325 preferenze a Bergamo e provincia, un risultato che l’ha definitivamente proiettato verso un assessorato.