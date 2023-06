Paolo Festa, ex sindaco di Pieve, entra nel Consiglio di Città Metropolitana il 12 giugno

Paolo Festa (nella foto), ex sindaco di Pieve entra nel Consiglio di Città Metropolitana. Il debutto il prossimo 12 giugno su invito da parte del sindaco di Città Metropolitana Giuseppe Sala. Prenderà il posto della consigliera Beatrice Uguccione che ha dato le dimissioni per motivi personali. "Voglio salutare e ringraziare Beatrice che conosco e con cui ho lavorato per l’ottimo lavoro che ha svolto finora. Non mi aspettavo più di poter partecipare a questa importante assise e mi metto a disposizione del sindaco Sala per qualsiasi incarico vorrà assegnarmi e spero di essere all’altezza del compito che ho davanti. Nel frattempo voglio ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri comunali che due anni fa mi hanno votato per raggiungere questo importante traguardo".

Massimiliano Saggese