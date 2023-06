Paolo Capparè, chi era il medico del San Raffaele morto a San Benedetto del Tronto

Una tragedia che ha scosso il mondo della sanità milanese, in particolare l’universo che ruota intorno all’ospedale San Raffaele. Paolo Capparè, 42 anni, ricercatore universitario e aiuto primario nel nosocomio milanese, è morto ieri pomeriggio, domenica 18 luglio, mentre faceva il bagno nell’Adriatico insieme al figlio di 5 anni, a San Benedetto del Tronto. Sarebbe stato stato sugli scogli, nella zona dove si trovano gli chalet.

Capparè aveva 42 anni. Il suo percorso professionale, a partire dalla laurea, si è sviluppato per gran parte all’interno dell’ospedale fondato da don Luigi Verzè, noto alle cronache per aver ospitato al suo interno anche l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi durante i suoi periodi di degenza, fino alla sua scomparsa qualche giorno fa.

Capparè si è laureato nel 2006 in Medicina e Chirurgia proprio all’università Vita-Salute San Raffaele. Successivamente si è specializzato in Chirurgia maxillofacciale all'università degli Studi di Milano.

Nel maggio 2014 ha vinto un concorso per ricercatore accademico sulle malattie odontostomatologiche, all’università Vita-Salute San Raffaele. Dopo essere stato chiamato nella facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa università nel giugno 2014, è entrato in carica il 1 ottobre 2014.

Nell’aprile 2017 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario di Odontoiatria. Nel luglio 2019 ha raggiunto un altro traguardo, vincendo un nuovo concorso come ricercatore accademico sempre in malattie odontostomatologiche, entrando in carica al San Raffaele nell’ottobre 2019.

In parallelo ha condotto un brillante percorso in reparto, diventando a inizio 2020 aiuto primario del dipartimento di Odontoiatria, ancora al San Raffaele. Nel luglio 2021 arriva la nomina a professore associato di Odontoiatria.

Coautore di oltre 180 pubblicazioni di cui 98 con impact factor oltre che indicizzate su database internazionali come Scopus, Isiweb e Pubmed. È anche coautore di 5 capitoli di libri. Relatore a congressi nazionali ed internazionali, è stato revisore scientifico e membro del comitato editoriale di diverse riviste internazionali del settore odontoiatrico. È stato componente del collegio dei docenti di discipline odontoiatriche.

Capparè trascorreva le sue ferie a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, città natale del padre, titolare di un apprezzato studio dentistico in via Sallustio, a poche centinaia di metri dal lungo mare. Lo stesso Capparè era nato a San Bendetto del Tronto.