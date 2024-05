Paola Cacciamani in campo. Unica donna candidata sindaco: "Voglio ridare vita al paese"

"Il mio primo obiettivo? Rivitalizzare il paese e ricostruirne il tessuto sociale. Quello che negli anni, un poco, si è perduto". È Paola Cacciamani (nella foto al centro vestita di bianco), 57 anni, vedova e senza figli, libera professionista e leader della lista civica "Alternativa Civica - Un Comune per tutti" l’unica candidata sindaco donna dell’ormai vicina kermesse elettorale pozzuolese. La lista si era già presentata cinque anni fa, si ripresenta con la medesima credenziale: niente simboli di partiti. "Per me era fondamentale - spiega -. Siamo un gruppo apolitico e senza tessera. I cittadini non ne hanno bisogno". Come mai la candidatura? "Ho tempo ed energie da dedicare. Mi sono detta “perché no”? E poi negli anni ho visto il paese, dove ho trascorso anni bellissimi durante l’adolescenza e la giovinezza, perdere un pochino di identità. C’è poca vita, i negozi chiudono".

Non una parola sugli avversari politici. "Non mi parrebbe giusto. Ho deciso sin dall’inizio della competizione che mai avrei denigrato il lavoro altrui, nel caso dell’amministrazione uscente, o le idee altrui, nel caso degli sfidanti. E così continuerò a fare". Qualche flash dal programma. "Tutti chiedono dei fatidici primi cento giorni. Partirei da qualche azione concreta: organizzare qualche manifestazione estiva, posizionare panchine e arredi, avviare una manutenzione in alcuni edifici scolastici problematici. Il mio sogno è quello di un vero centro diurno per anziani non autosufficienti. II tema della terza età diventerà sempre più sensibile, la popolazione invecchia". Anziani ma anche giovani: "Bisogna destinare loro qualche spazio. Bisogna strappare questi ragazzi alla noia". In chiusura un appuntamento: quello con il primo faccia a faccia fra candidati, fissato per stasera, alle 21, nel salone dell’oratorio. M.A.