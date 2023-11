Pannelli solari sulla Molinello

Bolletta dell’energia elettrica più leggera per la piscina del centro sportivo comunale Molinello di Rho. Nei giorni scorsi è terminata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell’impianto di via Trecate e questo consentirà al Comune un risparmio energetico e in bolletta di oltre l’11% l’anno oltre che all’abbattimento delle emissioni. L’intervento è stato finanziato grazie al contributo della Regione nell’ambito del bando per interventi per garantire l’efficientemente energetico delle piscine e delle piste del ghiaccio. "Con grande determinazione, ribadiamo il nostro costante impegno verso le Comunità energetiche rinnovabili, nonostante gli ostacoli imposti dal ritardo accumulato nei decreti attuativi che al momento impediscono di procedere nel nostro progetto. Continuiamo a guardare con favore agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici, riconoscendo il loro potenziale significativo nel generare risparmi energetici tangibili e nel ridurre l’inquinamento ambientale - dichiara l’assessore alla Smart city Emiliana Brognoli -. Riconosciamo che strutture di ampia portata e a elevato consumo energetico, come quella della piscina, offrano condizioni opportune per installazioni al fine di proseguire nell’azione di trasformazione della nostra comunità in un esempio virtuoso di responsabilità ambientale e innovazione energetica". Con i pannelli fotovoltaici dell’impianto da 81mila KW ci sarà un risparmio di 17,29 TEP (Tonnellate equivalenti petrolio). "Investire sulle strutture sportive significa investire sulle ragazze e i ragazzi che praticano sport – aggiunge l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti -. Sono tantissime le piscine dei comuni vicini che per la crisi energetica hanno dovuto ridurre i periodi di apertura, a Rho questo non è successo".

Ro.Ramp.