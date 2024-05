Pannelli solari in fiamme. Danni a una villetta

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di ieri in via Tito Speri a San Giuliano Milanese. A prendere fuoco il tetto, con pannelli fotovoltaici, di una villetta a due piani. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti 6 mezzi dei vigili del fuoco, in arrivo dal comando milanese di via Messina. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Presenti anche i carabinieri della stazione di San Giuliano e, a livello precauzionale, il personale del soccorso sanitario. La colonna di fumo che si è sviluppata dal tetto della villa era visibile anche a distanza. Nel giro di alcune ore la situazione è tornata alla normalità.

Un episodio analogo si era verificato all’inizio del mese a Garbagnate Milanese. A prendere fuoco i pannelli solari di una palazzina a tre piani, in via Leonardo Da Vinci. Anche in quel caso, le fiamme sono rimaste circoscritte e non si sono registrati feriti, né intossicati.

A.Z.