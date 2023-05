Panchine sparite: botta e risposta (a suon di cartelli)

"Siamo stanchi di stare in piedi, vogliamo le panchine". Un cartello è comparso in via Cavour, dove l’Amministrazione sta eseguendo da qualche giorno i lavori di rifacimento del manto e di riqualificazione della strada principale del centro storico. Proprio la rimozione delle grosse panchine tonde, spesso criticate perché avendo al centro una vasca per le piante si riducevano in enormi cestini di rifiuti creando degrado, ha sollevato le polemiche del "Comitato pensionati inc...ati", come si sono firmati nel cartello di proteste. Pronta la risposta del sindaco Stefano Martino Ventura che ha appeso un contro-cartello: "Le panchine saranno sostituite e ce ne sono già altre proprio a pochi passi da qui. Dobbiamo anche ascoltare le richieste dei residenti che chiedono decoro e quiete notturna. Vi invito in Comune per parlarne".Fr.Gr.