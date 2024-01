Palpeggia una 19enne e l’amica lo mette in fuga a borsettate

Solo la prontezza dell’amica le ha evitato il peggio. Non fosse stato per lei che ha preso a borsettate il malintenzionato, il palpeggiamento si sarebbe trasformato in qualcosa di più grave. Le due erano appena uscite da un locale, quando sono state aggredite dall’uomo, italiano, forse ubriaco, che ha cercato di abusare di una delle due. Alba di domenica, a pochi metri da un locale di viale Enrico Fermi, nella periferia nord di Milano. Le giovani sono: una ragazza svizzera di 19 anni e una filippina di 27. Stando a quanto hanno raccontato, lo sconosciuto avrebbe buttato a terra la più giovane cercando di toccarle le parti intime. Immediata la reazione dell’amica, che si è messa ad urlare e lo ha colpito mettendolo in fuga.

L’aggressione è avvenuta mentre le due giovani stavano raggiungendo a piedi la fermata del bus verso la fermata della materopolitana di Affori. A quel punto sarebbero state assalite vicino a un parco dallo sconosciuto che si è poi allontanato di corsa. Le vittime, a quel punto ancora sotto choc sono ritornate alla discoteca Legend dove avevano trascorso la serata per chiedere aiuto agli addetti alla sicurezza che hanno dato l’allarme. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raccolto il racconto delle vittime e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona per dare uan identità all’aggressore.

Le ragazze sono state soccorse da due ambulanze del 118 e trasportate in codice verde in ospedale. La 27enne si è fatta medicare al pronto soccorso del Niguarda per alcune escoriazioni, mentre la 19enne è stata portata alla clinica Mangiagalli per una visita. Le indagini sono affidate alla polizia che sta cercando testimoni e verifiche al racconto delle due giovani che hanno detto di non conoscere il loro aggressore e hanno dato una descrizione sommaria agli agenti.