Palpeggia ragazza e danneggia auto, arrestato per violenza sessuale.

Ha palpeggiato una ragazza di 18 anni per strada ed è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Il protagonista della vicenda è un giovane di 20 anni, di origine senegalese, senza precedenti e senza fissa dimora. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio in corso Europa a Rho. Intorno alle 15, il 20enne si è avvicinato alla ragazza chiedendole una sigaretta. Al rifiuto della giovane, il ragazzo si è innervosito e ha iniziato a palpeggiarla. Un passante, accortosi della scena, è intervenuto per allontanarlo. A quel punto, il giovane ha reagito togliendosi la cintura e tentando di colpire l’uomo. Sempre più agitato, si è strappato la maglietta e ha iniziato a danneggiare le auto che passavano di lì. La scena ha attirato l’attenzione di altre persone, che hanno cercato di fermarlo. La situazione è stata riportata alla calma solo con l’arrivo della polizia, che ha arrestato il 20enne per violenza sessuale.