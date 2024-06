Palmieri nel mirino. Il Diavolo si cautela

Nei giorni della telenovela Zirkzee, il Milan continua a giocare anche su altri tavoli. Oltre al successore di Giroud, infatti, gli obiettivi dichiarati sono un centrocampista di rottura, un esterno difensivo e un centrale. Per quest’ultimo ruolo, passi avanti in direzione Diogo Leite: 25 anni, 190 centimetri di altezza, mancino, 80 presenze nell’ultimo biennio con l’Union Berlino tra campionato e coppe. Il portoghese, mai nel giro della nazionale, è cresciuto nel Porto e ha giocato una stagione anche col Braga prima di approdare in Germania. In corsia avanza la candidatura di Emerson Royal: il 25enne brasiliano, ex Barcellona e Betis, è in uscita dal Tottenham (si tratta intorno ai 20 milioni) e avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri. Accordo che il Milan cercherà, dopo gli Europei, con Theo Hernandez: contratto in scadenza nel 2026, ingaggio attuale da 4,5 milioni che il terzino vorrebbe (decisamente) più alto. Il Bayern Monaco è la pretendente più dichiarata se non chiude con Alphonso Davies. A ruota il Real, ipotesi non certo sgradita per il giocatore che a Madrid è già stato sei anni fa. Intanto, la società ragiona su un eventuale sostituto: Emerson Palmieri, 29 anni, campione d’Europa nel 2021 con l’Italia di Mancini, da due anni al West Ham dopo Olympique Lione, Chelsea e Roma tra le altre.

A centrocampo sono sempre d’attualità Wieffer (24enne del Feyenoord) e Fofana (25enne del Monaco) con Rabiot sullo sfondo. Intanto l’Al Hilal su Leao che ha una clausola rescissoria da 175 milioni: porte chiuse. Mentre per Saelemaekers c’è l’interesse della Juventus su richiesta di Motta. Idem per Zirkzee: i bianconeri sono tornati sull’olandese, nel mirino anche del Manchester United tra le altre. Il Milan resta in prima fila. Ma resta il nodo commissioni.