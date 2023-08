Palestre scolastiche e palazzetto a Cinisello Balsamo: Associazione sportiva cercasi

Una call per individuare un’associazione sportiva che intenda gestire l’attività motoria nelle palestre scolastiche e al palazzetto per il prossimo triennio. La lancia l’amministrazione per organizzare corsi a prezzi calmierati adatti agli over65, come attività posturali, pilates, antalgica, ginnastica dolce. "Da tempo il Comune di Cinisello Balsamo è impegnato nella promozione di corsi di formazione sportiva per gli anziani, che hanno come obiettivo il mantenimento dell’integrità fisica della persona e la creazione di momenti di aggregazione, anche per favorire la vita di relazione – ha spiegato l’amministrazione –. Per questo motivo, in questi giorni è stata pubblicata una manifestazione di interesse". Il municipio metterà a disposizione gratuitamente le palestre delle scuole elementari Lincoln e Bauer, quella della scuola media Paisiello, oltre al Palacooper e al Palazzetto dello Sport. Potranno candidarsi soltanto le associazioni sportive dilettantistiche che sono affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal Coni. Ogni corso dovrà prevedere tra i 15 e i 22 iscritti della terza età, e dovrà essere tenuto da personale qualificato in possesso di diploma Isef o laurea in scienze motorie con una frequenza anche bisettimanale. I soggetti interessati possono inviare la dichiarazione d’interesse entro il 12 settembre, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. La.La.