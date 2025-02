Milano, Palazzo delle Scintille diventa City Oval per eventi: come sarà e quando aprirà

Milano, 14 febbraio 2025 – Aprirà entro i primi mesi del 2026 CityOval, il nuovo spazio multifunzionale per eventi nello storico Palazzo delle Scintille a Milano.

Palazzo Scintille diventerà Cityoval, la più grande location per eventi di Milano

La struttura, vincolata dalla Soprintendenza, era stata inaugurata nel 1923 su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi come ‘Palazzo dello Sport’ e negli anni Trenta, con la costruzione della Fiera, l'edificio fu inglobato come padiglione espositivo e prese il nome di Padiglione 3.

Parzialmente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, fu poi ricostruito e nel 1946 ospitò la stagione teatrale della Scala mentre il teatro era in ricostruzione. Tra il 2017 e il 2018, CityLife ha intrapreso un importante intervento di restauro delle facciate, riportando alla luce il disegno tardo-liberty originale.

Acquistato nel 2019 tramite gara indetta dal Comune, durante la pandemia del 2021 era stato messo gratuitamente a disposizione come il più grande hub vaccinale d'Italia e ora è quasi pronto per tornare alla sua funzione di arena civica, proponendosi come la più grande location di eventi a Milano città. I lavori di ristrutturazione dovrebbero finire entro l'anno, in modo da essere inaugurato nel 2026 per le Olimpiadi Milano-Cortina.

Il cantiere dello storico edificio di piazza 6 Febbraio (foto Mianews)

Il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori sono stati presentati questa mattina. Al piano terra, ci saranno l’arena, la hall e i servizi su 7.400 mq in cui ospitare gli eventi, con ingressi da piazza Alberto Burri e da piazza Sei Febbraio. La sola arena ovale misura oltre 4mila metri quadri. Al primo piano, su 3700 mq sarà realizzata un’area dedicata alla ristorazione. CityOval - come ricordato stamane - sarà gestito da CityLife, in collaborazione con il Comune di Milano, con il quale verrà stipulata un’apposita convenzione. Il calendario eventi per il 2026 è in fase di definizione.

“Finalmente ci siamo: dopo cinque anni dall'acquisto - ha detto Aldo Mazzocco, Ad di Generali Real Estate spa e presidente di CityLife spa - il motore per gli eventi di CityLife è prossimo alla ripartenza. Sarà il contenitore ideale per dare a Milano una struttura permanente e sostenibile in grado di competere con le grandi arene europee”.

L'edificio, "preso all'asta a 30 milioni e 200mila euro, avrà un valore - ha detto l'ad - che dovrebbe sfiorare gli 80 milioni”.