Palasharp, il sindaco: "Mai più musica". Sì alla vendita

Sono lontani i tempi in cui gli U2 debuttavano in Italia al Palatenda, l’impianto di Lampugnano che la band di Bono (nella foto) aveva scelto per evitare di annullare il concerto programmato nel Palazzetto dello Sport di San Siro, il cui tetto, nel gennaio 1985, era crollato sotto il peso di una storica nevicata. Il gruppo irlandese, in giro per l’Europa con il tour collegato all’album “The Unforgettable Fire“, si esibì il 4 febbraio 1985 nell’allora Palatenda, che in seguito ha cambiato nome più volte – Palatrussardi, MazdaPalace e, infine, Palasharp – e dal 2012 è in stato di abbandono.

Quale futuro per l’area di via Sant’Elia? Il Comune aspettava la risposta di Forumnet, la società del gruppo Cabassi che, dopo il passo indietro di Ticketone-Mca Events, vincitore del bando per il restyling del palazzetto, doveva valutare se investire o meno sulla ristrutturazione dell’impianto. Risposta negativa: alle condizioni poste nel bando e ribadite dal Comune, Forumnet non è disponibile a investire sull’ex Palasharp. Che fare, a questo punto? La risposta la fornisce il sindaco Giuseppe Sala: "Le indicazioni che darò all’assessorato allo Sport è di trovare una formula che richieda o l’acquisto dell’area o la concessione del diritto di superficie a lungo termine, escludendo alcune destinazioni, ad esempio quella dei concerti, perché in quella parte di città ci sono già tanti spettacoli musicali".

Se l’impianto di Lampugnano avrà un futuro, non sarà rock. Peccato. "L’ideale sarebbe restare nell’ambito dello sport – prosegue il primo cittadino –. Lo scopo del Comune non è fare soldi con un’eventuale cessione, ma risolvere la questione: l’area ora è degradata. Vediamo se qualcuno si fa avanti".

M.Min.