Pagare multe a Milano: ora si può con l'app del Comune

Ora le multe comminate dalle telecamere – ad esempio quelle di Area B e Area C o quelle delle corsie riservate e degli autovelox – potranno essere ricevute tramite app o web. A comunicarlo è stato il Comune. "Sarà possibile pagare una multa con pochi gesti, ovunque ed evitando le spese postali di notifica per il 95% delle tipologie di infrazioni – si spiega nella nota diramata da Palazzo Marino –, purché la sanzione non comporti la decurtazione dei punti della patente e l’eventuale superamento del limite di velocità non oltrepassi i 10 chilometri orari". "Grazie allo sviluppo del servizio digitale da parte dei tecnici del Comune – prosegue la nota – è ancora più semplice pagare le sanzioni tramite l’utilizzo del Fascicolo del cittadino, accessibile sia dal cellulare con l’omonima app sia dal web; basta registrarsi e inserire la targa del veicolo in uso. Il servizio è accessibile anche da parte dei non residenti a Milano". Il servizio di avviso d’infrazione è nato nel settembre del 2021 e da allora è stato progressivamente sviluppato. Inizialmente utilizzabile solo su alcune categorie di infrazioni per sosta vietata e solo per veicoli di proprietà, nell’ottobre del 2022 si è allargato a tutte le tipologie di sosta vietata (che non implichino decurtazione dei punti della patente) e alle multe relative al Regolamento del verde.

Lo scorso aprile ha consentito l’accesso non solo al proprietario del veicolo ma anche a chi guida un mezzo intestato a un familiare o a noleggio, in leasing o dell’azienda (compilando un’autocertificazione). Da giugno il servizio è fruibile oltre che dal cellulare anche dal computer, sempre tramite il Fascicolo del cittadino. Da settembre 2021 sono circa 300mila i cittadini che hanno registrato la targa del veicolo e sono stati recapitati circa 442mila avvisi d’infrazione digitali. Di questi, 292mila (circa il 66%) sono stati pagati direttamente e in poche ore dal cellulare.