Paderno Dugnano (Milano), 21 giugno 2021 – E’ accusato di aver compiuto almeno 5 rapine sul territorio di Paderno Dugnano in meno di tre mesi. Tre nello stesso supermercato, l’In’s di via Sibellius, che purtroppo è uno degli esercizi commerciali più martoriati dai malviventi. I carabinieri della Tenenza di Paderno lo hanno individuato e fermato nel corso del weekend, dando seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di un pluripregiudicato 41enne residente a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro.

I militari si erano messi sulle sue tracce in seguito ad una rapina avvenuta il 19 giugno 2019 nel supermercato U2, dove era riuscito a portare via un bottino di 2.360 euro, dopo aver minacciato una cassiera. “Se non mi dai i soldi ti sparo”, le aveva detto, anche se non aveva mai mostrato un’arma. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri avevano individuato un’autovettura Citroen di colore scuro con la quale il malvivente, prima di entrare in azione, aveva effettuato il sopralluogo. Grazie agli accertamenti sul veicolo, risultato essere di proprietà della sua convivente, i militari erano riusciti ad identificarlo “con assoluta certezza”. Analizzando poi il suo modus operandi e mettendo a confronto le immagini raccolte in seguito ad altre rapine consumate in zona, si è ritenuto di accusarlo anche di essere l’autore di almeno altri quattro colpi. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato al carcere milanese “San Vittore”, dove l’uomo si trova per scontare un’altra pena per reati di rapina.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, l’uomo è una sorta di pendolare delle rapine. Viveva a Quarto Oggiaro, ma per i suoi colpi prediligeva Paderno, forse perché ci sono vie di fuga più semplici. I colpi cui si fa riferimento risalgono tutti al 2019 quando, in appena 3 mesi, si era reso responsabile di cinque rapine. Tre di queste ai danni del supermercato IN’S di via Sibellius e due ai danni del supermercato U2 di via Sempione. Il bottino complessivo era stato di poco più di 6 mila euro.