Paderno Dugnano, avaria a un treno pendolare Trenord provoca un incendio: evacuati 60 passeggeri

Un piccolo incendio provocato dalla linea elettrica dell'infrastruttura ha coinvolto un treno pendolari Trenord è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, rendendo necessaria l’evacuazione dei 60 passeggeri a bordo.

Non è chiara la dinamica del rogo, scoppiato intorno alle 18, ma un’avaria alla linea – in un primo momento si pensava al convoglio – fermo sullo linea ha incendiato delle sterpi vicine ai binari: le fiamme si sono allargate e a scopo precauzionale tutte le persone nei vagoni sono state fatte scendere.

Il treno, Trenord 4748, era diretto dalla stazione di Camnago a Milano Cadorna, è attualmente ancora fermo tra Palazzolo e Paderno Dugnano. La linea in direzione Milano, a quanto si apprende, resterà bloccata per almeno tre ore.

L’incendio è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco e le autorità ferroviarie hanno lavorato per assicurare che tutti i pendolari fossero evacuati in un luogo sicuro.