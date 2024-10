"Ottobre Manzoniano". In corteo Renzo e Lucia

L’Ottobre manzoniano "scende", per questo pomeriggio, nelle strade e nelle piazze cittadine con i "Promessi Sposi a spasso per Cormano", vale a dire un corteo storico con i più conosciuti personaggi del romanzo: tra i figuranti, vestiti in abiti del tempo, ci saranno Renzo, Lucia, la Monaca di Monza e Fra Cristoforo. Il ritrovo è per oggi, alle 15, in piazza Berlinguer, a Ospitaletto. Durante il percorso ci saranno le "soste letterarie": i personaggi interpreteranno le pagine de "I Promessi Sposi". Domani dalle 17 al "Teatro Bì" di via Rodari 3, la scrittrice Marina Marrazza presenterà il reading teatrale "Le due mogli di Manzoni", raccontando lo scrittore Manzoni più intimo e la storia della sua seconda moglie Teresa Borri Stampa.