Ottobre manzoniano. Convegno sul viaggio e sagra di Brusuglio

Quinto e ultimo lungo finesetti- mana della 19esima edizione dell’Ottobre manzoniano sul territorio cormanese. Si comincia oggi, alle 17, nella Sala dei Ragazzi della biblioteca civica “Paolo Volontè“ di via Edison 8 con lo spettacolo “Vera“ per i bambini fino ai 9 anni. Si continua sabato mattina con il tradizionale e seguito convegno culturale, quest’anno intitolato “Sì, viaggiare. In viaggio con Manzoni“: l’appuntamento è per le 8.45 nell’auditorium del “Bì“ di via Rodari 3, con docenti universitari che presenteranno la realtà “manzoniana“ sempre in viaggio, come i personaggi de “I Promessi sposi“.

Si chiude domenica, con il gran finale dell’attesa sagra patronale “Brusuglio in festa“ nella centrale piazza Giussani e in via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni: i negozi di vicinato saranno aperti, mentre ci saranno le bancarelle di hobbistica, creatività e piccolo artigianato per tutta la giornata. Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it.

Giuseppe Nava