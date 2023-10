Otto misure e 72 milioni per sostenere le start-up

Regione Lombardia ha stanziato 72 milioni di euro per sostenere le start up. Grazie alle quasi 4.000 attività già operative, la Lombardia si conferma Regione leader in Italia con il 27% del numero totale di realtà innovative presenti nel Paese. Otto le misure finanziate: Fondo Lombardia Venture, StartCup Lombardia 2023, Premio Nazionale dell’Innovazione, Sostegno all’Equity Crowdfunding per StartCup Lombardia, Skydeck Europe Milano, Programma ESA, Microcredito e Bando Nuova Impresa.

"Il Fondo Lombardia Venture dal valore di 40 milioni di euro rappresenta un unicum in Italia – si legge nella nota diramata da Palazzo Lombardia –. Sostiene l’accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start up e scale up deep tech, mediante un fondo di partecipazione denominato appunto “Lombardia Venture“, che sottoscriverà, per il tramite di fondi paralleli, quote di Fondi di Venture Capital destinati a investimenti a favore delle start up lombarde. Il Programma Esa Bic Milano è un accordo di collaborazione tra Regione e Politecnico di Milano, grazie al quale si sostiene l’avvio di un Business Incubation Centre a Milano, all’interno del Distretto di Innovazione di Bovisa del Politecnico, assicurando un cofinanziamento di 375.000 euro volto a coprire la quota di risorse necessaria per concedere i contributi alle start up incubate non coperta interamente dal contributo assegnato da Esa. Una misura che si pone l’obiettivo di incubare almeno 25 start up. Iniziative alle quali si affiancano tutte le altre, a parite dal Microcredito, disponibile da gennaio 2024, che prevede una dotazione di 24 milioni di euro e dal Bando nuova impresa, mirato sempre a supportare l’autoimprenditorialità e dal valore di oltre 5 milioni.