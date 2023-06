Ossigeno alle case popolari Arriveranno 230mila euro per riqualificare 8 appartamenti

di Giuseppe Nava

Sarà uno dei primi progetti che la nuova giunta del sindaco bressese Simone Cairo realizzerà nel corso dell’estate, potendo già contare sui 100mila euro stanziati dal Pirellone alla fine del 2022 e confermati nei giorni scorsi: riqualificare ben 8 appartamenti delle case popolari presenti sul territorio locale. Con la speranza di poterne risistemare altrettanti, spendendo una buona parte dei 171mila euro derivanti dalla vendita, programmata per le prossime ore in un avviso di asta pubblica, di un immobile residenziale di proprietà municipale.

In poche parole, i primi interventi del secondo mandato del primo cittadino Cairo riguarderanno le politiche sociali per la casa, migliorando la vivibilità degli spazi abitativi per le famiglie in difficoltà economica e per gli anziani della città.

In totale, a Bresso da Regione Lombardia sono arrivati tutti i 230mila euro previsti. Se gli appartamenti Erp rappresentano sicuramente una priorità, grazie sempre agli stanziamenti regionali sul piccolo territorio municipale due importanti associazioni, come la Protezione civile e la Croce rossa italiana, potranno completare e continuare le opere di restyling delle loro rispettive sedi locali: per esempio, i volontari del gruppo locale della Protezione civile possono contare su 30mila euro per portare a termine i lavori nella struttura di via Papa Giovanni XXIII, lungo la sponda sinistra del Seveso. Lo stesso discorso vale per il Comitato cittadino della Cri: saranno risistemati i locali della storica palazzina di via Simone de Gatti, che sarà completamente a disposizione dei volontari, dal seminterrato ai piani alti: il finanziamento è di 50mila euro. A beneficiare dei fondi regionali saranno anche gli sportivi; la caratteristica struttura del "pallone" di via don Minzoni diventerà una palestra polifunzionale: per le prime opere della copertura ci sono a disposizione 50mila euro: "La riqualificazione delle case popolari, con i lavori di manutenzione e di adeguamento degli alloggi, sarà il primo progetto che sarà realizzato. – conclude il sindaco Cairo – Il nostro obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze delle famiglie della città".