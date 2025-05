Ospedale, lavori in corso: dagli scavi spuntano ossa?: "Stiamo indagando..."

Con due archeologhe al lavoro, la Soprintendenza alle Belle Arti sta eseguendo accertamenti in via San Francesco in corrispondenza del cantiere per il realizzando Ospedale di Comunità. Un tempo la zona ospitava un cimitero. Ma alcune tracce delle vecchie sepolture sarebbero ancora presenti: da qui le verifiche in atto. C’è chi parla del ritrovamento di alcuni cippi funerari, nonché di ossa umane, ma per il momento dal Comune non arrivano conferme. "Sono in corso approfondimenti; gli esiti delle indagini verranno resi noti appena possibile", ha detto il sindaco Vito Bellomo in consiglio, incalzato dalle domande delle minoranze. Il Comune e l’Asst Melegnano Martesana fanno sapere che i lavori per la costruzione dell’ospedale stanno comunque procedendo. Ma c’è chi solleva dei dubbi. "Difficile pensare che, in questa fase di approfondimento, i lavori possano proseguire - commenta il consigliere Pd Dario Signorini -. Il Comune dovrebbe diffondere informazioni più precise". Anche la sezione locale di Italia Nostra sta seguendo con attenzione la vicenda, come conferma la vicepresidente Cristiana Amoruso: "Non stupisce che possano emergere elementi legati in qualche modo alle sepolture". A.Z.