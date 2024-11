Orienta Day, 30 istituti in vetrina 500 giovani a caccia di futuro

Cinquecento ragazzi a caccia della scuola giusta. Trenta istituti di Milano e provincia in vetrina alla multisala di Pioltello, campus per un giorno in occasione di Orienta Day. Da quest’anno orientamento anche per la prima media, l’iniziativa si aggiunge a "Un giorno da", visite didattiche dei ragazzi in aziende, da artigiani e professionisti per capire sul campo che lavoro vorrebbero intraprendere a fine studi. Nel panorama dell’offerta, l’iniziativa organizzata dal Comune è un punto di riferimento per ragazzi e famiglie alle prese con la scelta delle superiori. "Il salone è una buona pratica, consolidata negli anni, che fa parte di un progetto più ampio che portiamo avanti da tempo - dice Jessica D’Adamo, assessora all’Istruzione -. C’è stato un maggiore investimento economico sull’orientamento, in generale, l’intero ciclo delle medie sarà accompagnato da un percorso che speriamo possa portare i ragazzi a una decisione più consapevole alla fine della terza". Saranno coinvolti anche i genitori con un incontro. Bar.Cal.