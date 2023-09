Orari, mensa, tempo pieno: si torna così

BARANZATE

Riaprono le scuole dell’infanzia, poi le elementari e le medie. Nei primi giorni ci saranno sempre orari provvisori che a volte necessitano di una vera e propria organizzazione da parte dei genitori. A Baranzate le scuole dell’infanzia inizieranno le attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni da martedì 5 settembre a venerdì 8 dalle 8.30 alle 12.30, senza mensa. Da lunedì 11 ci sarà l’orario regolare, dalle 8 alle 16 con servizio mensa e saranno attivi i servizi di pre e post scuola, dalle 7.30 alle 8 e dalle 16 alle 16.30. Per i bambini nuovi iscritti, dal 18 settembre ci sarà l’inserimento con orari concordati con i docenti. Per le scuole elementari le attività didattiche inizieranno martedì 12 dalle 9.30 alle 11.30 per le classi prime, dalle 8.30 alle 12.30 per le altre classi. Da mercoledì 13 a venerdì 15, l’orario per tutte le classi sarà dalle 8.30 alle 12.30. Da lunedì 18 inizierà il tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 con servizio mensa con anche il pre e post-scuola.

Giovedì 7 alle ore 17.30 ci sarà un incontro dei docenti con i genitori degli alunni delle classi prime. Le attività didattiche delle scuole medie inizieranno il 12 e gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9 accompagnati dai genitori e usciranno alle 11. Le altre classi entreranno alle 10 e usciranno alle 12. Da mercoledì 13 al 15, l’orario per tutte le classi sarà dalle 8 alle 13.35. Dal 18 inizierà l’orario definitivo con servizio mensa.

Per quanto riguarda Senago, lunedì 11 settembre non sarà attivo nessun servizio integrativo, mensa, pre e post scuola, perché gli uffici pubblici sono chiusi per la festa patronale. Le scuole dell’infanzia da giovedì 7 al 22, solo per i bambini di 4 e 5 anni, saranno aperte dalle 8 alle 13, con il servizio di mensa, mentre non ci saranno pre e post scuola. Da lunedì 25 tutti i bambini seguiranno l’orario dalle 8 alle 16, con mensa e con il post scuola. Nelle scuole di infanzia di via Monza e via Neruda, dal 7 al 12 settembre, l’orario sarà 8-12.30, senza mensa né post scuola. Ulteriori informazioni sui siti dei due Comuni. Davide Falco