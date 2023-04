"Ora tutti i docenti siano formati"

Sono seimila i docenti che hanno svolto e completato “AutLab“,

Laboratorio per menti speciali”, il corso di formazione online gratuito, realizzato da “La Fabbrica“ con la consulenza scientifica di Fondazione Renato Piatti Onlus, nato dall’idea di Roberta Salvaderi, mamma di Giulia, una bambina autistica. Tra questi seimila, 500 hanno partecipato a un sondaggio sulle problematiche dell’autismo a scuola. Quasi l’unanimità degli intervistati ritiene che la formazione di tutti i docenti del team di classe possa favorire i percorsi di inclusione degli alunni autistici, mentre oltre l’86% pensa che in tutte le scuole andrebbe introdotta la figura di un docente o di un esperto competente sui temi dell’autismo. Il 90% degli intervistati ha avuto esperienze con lo spettro autistico e il 10% ha notato episodi di discriminazione ai danni degli alunni autistici. Oltre il 70% ha notato che negli ultimi 5 anni nella propria scuola c’è una maggiore sensibilità rispetto all’inclusione scolastica e sociale degli alunni autistici, e la metà ritiene che la scuola consideri con sguardo professionale i problemi delle famiglie. Infine per il 46% il problema più significativo è la necessità di una formazione specifica.